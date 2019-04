Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Wieder in Grillwagen eingestiegen

Lippstadt (ots)

Erneut stieg ein unbekannter Täter in einen Grillwagen auf dem Gelände eines Supermarktes an der Planckstraße über das Dach ein. Die Tatzeit lag in diesem Fall zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag, 9.10 Uhr. In diesem Fall erbeutete der Täter eine Armbanduhr, drei Flaschen Cola und Einweghandschuhe. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell