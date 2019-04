Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Kontrolle über Leichtkraftrad verloren

Lippetal (ots)

Ein 17-jähriger Dortmunder befuhr am Montag, gegen 17.40 Uhr die Schloßstraße in Hovestadt in Richtung Eickelborn. Im Kurvenbereich in Höhe der Nordwalder Straße verlor er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Durch den Unfall wurde er leicht verletzt in ein Krankenhaus nach Soest verbracht. Der ebenfalls auf dem Krad sitzende 17-jährige Sozius aus Hallenberg wurde auch leicht verletzt, konnte jedoch durch einen vor Ort ansässigen Arzt, hinreichend versorgt werden. Durch den Unfall entstand an dem Motorrad ein Sachschaden von schätzungsweise 100 Euro. (reh)

