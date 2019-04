Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Fahndungsaufruf nach EC-Kartendiebstahl

Kreis Soest (ots)

Am 12. November 2018 kam in der Lippstädter Fußgängerzone zu dem Diebstahl einer Geldbörse. Die unbekannte Täterin setzte anschließend die aus dem Portemonnaie stammende EC-Karte an zwei Geldautomaten rechtswidrig ein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die auf dem Foto abgebildete Person kennen. Hinweise können an die Kriminalpolizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 weitergegeben werden. (reh)

