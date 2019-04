Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf der Stirper Straße

Lippstadt (ots)

Eine 20-jährige Autofahrerin aus Erwitte befuhr am Dienstag, kurz vor 18 Uhr, die Erwitter Straße in Richtung Innenstadt. Ein 29-jähriger Erwitter Autofahrer fuhr mit seinem Wagen hinter der Erwitterin her und wollte diese, um anschließen nach links abzubiegen, überholen. Die 20-Jährige ihrerseits wollte ebenfalls nach links abbiegen, vergaß hierbei jedoch den Fahrstreifenwechsel mittels Blinker anzuzeigen. Beim Fahrstreifenwechsel kam es dann zwischen den Beiden zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall leicht verletzt und konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 7.800 Euro. (reh)

