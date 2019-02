Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zusammenstoß beim Einbiegen

Bocholt (ots)

Ein Schaden in Höhe von circa 7.000 Euro stellt die Folge einer Kollision dar, zu der es am Freitag auf der Werther Straße in Bocholt gekommen ist. Eine 63-jährige Bocholterin wollte gegen 12.45 Uhr von der Lowicker Straße kommend nach links auf die Werther Straße in Richtung Innenstadt einbiegen. Dabei stieß sie mit dem Wagen eines 74-jährigen Niederländers zusammen, der die Werther Straße in Richtung Innenstadt befuhr.

