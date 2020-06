POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an Schule - PKW rollt davon - Auffahrunfall

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Sachbeschädigung an Schule

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in der Salzburger Straße, auf dem neu angelegten Dachvorsprung der Käthe-Kollwitz-Schule, insgesamt sechs Lüftungsrohrabdeckungen zerstört bzw. die Lüftungsrohre teilweise mit Kieselsteinen befüllt. Bislang konnte der Schaden nicht genau beziffert werden, dürfte sich jedoch auf mindestens ca. 2000 Euro belaufen.

Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: PKW rollt davon

Am Dienstag um 09:50 Uhr stellte ein 61-jähriger Lenker eines PKW Volvo sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Raiffeisenstraße ab, ohne ihn ausreichend gegen das Wegrollen zu sichern. Nachdem er sein Fahrzeug verlassen hatte, machte dieses sich selbstständig und rollte auf einen gegenüber geparkten Toyota. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Am Dienstag um 10:25 Uhr befuhren mehrere PKW hintereinander die linke Fahrspur der Stuttgarter Straße in Richtung Michelfeld. Kurz vor dem Gaildorfer Dreieck musste das vorausfahrende Fahrzeug aufgrund eines Pannenfahrzeugs auf der linken Spur abbremsen. Die nachfolgende PKW-Lenkerin konnte mit einer starken Bremsung und Ausweichbewegung nach rechts einen Auffahrunfall verhindern. Der wiederum dahinterfahrende 21-jährige Renault-Lenker schaffte es nicht mehr rechtzeitig abzubremsen und fuhr auf den bereits stehenden Audi auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

