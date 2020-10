Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch am Westend

Tatverdächtige festgenommen

BocholtBocholt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch kam es gegen 03.15 Uhr zu einem versuchten Einbruch in einen Kiosk am Westend - die Alarmanlage löste aus und die Täter flüchteten. Polizeibeamte entdeckten kurz darauf zwei Männer, die sofort die Flucht ergriffen. Die Flucht war erfolglos, die beiden polizeibekannten und einschlägig vorbestraften Bocholter im Alter von 55 und 43 Jahren wurden festgenommen und Beweismittel sichergestellt. Die nicht geständigen Männer wurden zwischenzeitlich wieder entlassen. Die Ermittlungen in dem Straferfahren dauern an.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell