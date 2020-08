Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall

Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am Donnerstag, 06.08.2020 stellte ein Autofahrer seinen grauen Peugeot um 13.00 Uhr vor einer Bäckerei in der Bruchstraße 2 zum Parken ab. Als er nach 20 Minuten zu seinem Auto zurückkam, musste er feststellen, dass die linke Fahrzeugseite zerkratzt war. Der Schaden dürfte beim Ein- oder Ausparken verursacht worden sein. Möglicherweise handelt es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen schwarzen BMW 3 Touring, dessen Kennzeichen nicht bekannt ist. Personen, die Hinweise zu dem Unfall, insbesondere zu dem BMW geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322-9630 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

