Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wieder zwei E-Scooter ohne Versicherung

Neustadt/Weinstraße (ots)

Über alle mögliche Konsequenzen, die das Fahren ohne Versicherungsschutz mit sich bringen kann, scheinen sich einige Fahrzeugführer nicht im Klaren zu sein. Denn auch am 06.08.20 mussten wieder zwei E-Scooter-Fahrer Kontrollen unterzogen werden, weil das notwendige Versicherungskennzeichen fehlte. Gegen 18:00 Uhr war ein 21-jähriger in der Friedrichstraße und um 20:30 Uhr ein 22-jähriger Neustadter auffällig. Im Rahmen der Kontrollen wurden sie nicht nur über die eingeleiteten Strafverfahren aufgeklärt, sondern auch über die auf sie möglicherweise zukommenden Kosten im Falle eines (mit-)verschuldeten Verkehrsunfalls - ziemlich übel in Relation zu der Höhe der Versicherungsbeiträge.

