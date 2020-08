Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Mittwoch, 05.08.2020, gegen 19.45 Uhr, kam es in der Straße "Am Limburgberg" zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Paketzusteller stellte sein Fahrzeug am Fahrbahnrand ab und vergaß vermutlich die Handbremse anzuziehen. Als er zu seinem Transporter zurückkam, stellte er fest, dass sich dieser auf der abschüssigen Straße selbstständig in Bewegung gesetzt hatte und circa 100 Meter nach unten gerollt war. Hierbei beschädigte der Wagen an zwei Anwesen die Zäune, an einem Wohnhaus die Hausmauer und streifte am Straßenrand drei geparkte Autos. Der Transporter kam schließlich durch einen Zaun am Ende Straße zum Stehen, nachdem er zuvor noch eine Straßenlaterne überrollt hatte. Glücklicherweise wurde bei der "Talfahrt" niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 22.000 Euro.

