Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Baugerüst in Mußbach gestohlen - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Zeit von Montag dem 03.08.2020 18:00 Uhr bis Donnerstag 06.08.2020 07:00 Uhr wurden in der Meckenheimer Straße in Mußbach Teile eines Baugerüstes gestohlen. Das Gerüst war dort an einem Rohbau aufgebaut. Es wird davon ausgegangen, dass zum Abtransport des Gerüsts ein Lkw benutzt wurde. Die Schadenshöhe wird mit ca. 10 000 Euro angegeben. Personen, die dahingehende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell