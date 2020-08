Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Friedelsheim (ots)

Am Mittwoch, den 05.08.2020 kam es im Zeitraum von 08.00 - 15.30 Uhr in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Geschädigte stellte ihren dunkelgrauen Hyundai I30 am Morgen in Höhe des Anwesens Nummer 58 am Fahrbahnrand zum Parken ab. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt worden war. Der Schaden wurde vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug verursacht. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322-9630 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: T. Winzen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell