Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Zwei Leichtverletzte und 19.000 Euro Sachschaden

Lippstadt (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen, gegen 9 Uhr, auf der Holzstraße in Bad Waldliesborn, bilanzierte die Polizei zwei Leichtverletzte und circa 19.000 Euro Sachschaden. Nach bisherigen Angaben befuhr eine 38-jährige Autofahrerin aus Wadersloh die Holzstraße aus Bad Waldliesborn kommend in Richtung Cappel. In einem Kurvenbereich geriet sie in den Gegenverkehr und stieß mit einem 41-jährigen Lkw-Fahrer aus Lippstadt zusammen. Dieser fuhr mit seinem Lkw-Gespann die Holzstraße in Richtung Bad Waldliesborn. Die beiden Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt mit dem Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser gefahren. Die Holzstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für eine Stunde gesperrt. (reh)

