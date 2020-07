Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zu schnell gefahren und unter Einwirkung von Drogen am Steuer

Hinterweidenthal (ots)

Am Donnerstag, den 23.07.2020, führten Polizeibeamte der Polizei Dahn, zwischen 10:45 Uhr und 11:30 Uhr, eine Geschwindigkeitsmessung in der Wartbachstraße in Hinterweidenthal durch. Dort wurde ein 25-jähriger Mann mit seinem Fiat Punto bei erlaubten 30 km/h mit einer Geschwindigkeit von 46 km/h gemessen. Im Rahmen der Kontrolle zeigten sich bei dem jungen Fahrer zudem deutliche Auffallerscheinungen in Bezug auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein darauffolgender Drogenvortest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Dem jungen Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt bis auf Weiteres untersagt. Dem Fahrer droht nun ein Bußgeld, sowie ein Fahrverbot. //pidn

