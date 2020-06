Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht - Parkplatz Eisdiele in Vettelschoß

Vettelschoß (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz der örtlichen Eisdiele im Wilscheider Weg zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW. Der Unfallverursacher, ein grauer Kombi, touchierte beim Rangieren den geparkten Porsche des Geschädigten an dessen vorderen Stoßstange. Obwohl der Fahrzeugführer ausstieg und sich offensichtlich den verursachten Schaden ansah, stieg er wieder in sein Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: ca. 60 Jahre alt, zierliche Statur, Brillenträger, graues/lichtes Haar. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Linz am Rhein erbeten.

