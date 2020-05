Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Alkoholisierte Fahrradfahrerin - Gewahrsam

Freiburg (ots)

LKR EM, Herbolzheim

Am frühen Samstagabend ereignete sich um 18:27 Uhr auf der Schwimmbadstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin alleinbeteiligt verunfallte.

Nach Sachlage befuhr die 62 Jahre alte deutsche Staatsangehörige mit ihrem Fahrrad die Schwimmbadstraße von Herbolzheim kommend. Als sie die Fahrbahn überqueren wollte, kam sie ohne jegliche Fremdeinwirkung zu Fall und stürzte auf die Straße. Glücklicherweise wurde die Dame bei dem Sturz nicht verletzt.

Das Polizeirevier Emmendingen war mit einer Streifenbesatzung vor Ort und übernahm die weiteren Ermittlungen; ein Alkomattest erbrachte bei der Fahrradfahrerin schließlich einen Wert von 3,14 Promille.

Nach einer Blutentnahme sollte die Dame eigentlich wieder nach Hause entlassen werden. Da sie aber nach wie vor einen sehr alkoholisierten Eindruck erweckte, keine Angehörige benennen konnte, welche sie bei der Polizei abholt, und man sie nicht sich selbst überlassen konnte, musste sie die Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen.

Die Dame wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen, weiterhin werden ihr die Kosten für den Aufenthalt in der Gewahrsamseinrichtung in Rechnung gestellt.

Stand: 14:45 Uhr

FLZ/as (re)

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell