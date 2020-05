Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen, Wyhlen: Bei Verkehrskontrolle Drogen gefunden

Freiburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Pfingstsonntags wurde durch Beamte des Polizeireviers Rheinfelden in Wyhlen ein Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den Beamten kroch schnell der Geruch nach Betäubungsmitteln in die Nase, so dass das Fahrzeug hiernach durchsucht worden war. Die Beamten konnten bei der Durchsuchung Marihuana auffinden und sicherstellen. Weiter wurde bei der 20-jährigen Fahrzeugführerin eine Beeinflussung durch Marihuana festgestellt, so dass sie sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Neben dem Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz erwartet die Fahrerin nun auch noch der Entzug der Fahrerlaubnis für mindestens einen Monat.

