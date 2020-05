Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden, Warmbach: Auffahrunfall mit Leichtverletzten

Freiburg (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich in der Warmbacher Straße ein Auffahrunfall. Eine 31-jährige BMW Fahrerin fuhr von Warmbach in Richtung Herten. Aufgrund stockenden Verkehrs musste sie abbremsen, was der ihr nachfolgende 22-jährige Fahrer eines VW zu spät bemerkte und dem BMW auffuhr. Die BMW Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen war Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstanden.

FLZ PPFR - WO/RR

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761/882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell