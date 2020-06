Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kraftstoff verloren - mehrere Verkehrsunfälle

Neuwied (ots)

Donnerstag, 25.06.2020, gegen 15.34h Gemarkung Neuwied, B256, Anschlussstelle Hafenstraße Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verlor in der Auffahrt Neuwied Hafenstraße auf die B256 in Fahrtrichtung Rengsdorf Kraftstoff. Aufgrund dieser Kraftstofflache verlor ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in die dortige Mittelschutzplanke. Hierbei wurde seine Beifahrerin verletzt, am PKW entstand Totalschaden. In der Folge ereigneten sich im entstandenen Stau mehrere Folgeunfälle mit einer Vielzahl an beteiligten Fahrzeugen und insgesamt hohem Sachschaden. Mit der Unfallaufnahme waren die Polizeidienststellen Neuwied und Andernach mit starken Kräften beteiligt. Die Unfallstellen mussten durch die Straßenmeistereien geräumt und gereinigt werden. Es steht zu vermuten, dass die Kraftstofflache von einem LKW-Fahrer oder Busfahrer durch einen nicht geschlossenen Tankverschluss verursacht wurde. Zeugen, die etwas hierzu sagen können werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter 02631-8780 oder pineuwied.wache@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell