POL-PDNW: Neustadt/W.: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Am 05.08.2020 gegen 15:15 Uhr kam es in Neustadt im Kreuzungsbereich Kohlplatz / Ludwigstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Radfahrerin. Der in der Schweiz wohnende 24- Jährige Urlauber befuhr mit seinem Auto die Ludwigstraße in Fahrtrichtung Talstraße und habe nach links zum Kohlplatz abbiegen wollen. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit übersah er die ihm auf der Ludwigstraße entgegenkommende Führerin eines Pedelecs, sodass es im Kreuzungsbereich zu einem schweren Verkehrsunfall kam. Die 26-jährige Neustädterin verletzte sich durch den Zusammenstoß erheblich, der Verletzungsgrad ist bislang nicht eindeutig. Die Dame wurde vor Ort durch die verständigten Rettungskräfte und einem Notarzt erstversorgt und im Anschluss in das nahegelegene Krankenhaus Hetzelstift zu weiteren Untersuchungen verbracht. Eine Lebensgefahr konnte ausgeschlossen werden. Dem Unfallverursacher droht neben der Ahndung des Unfallgeschehens ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Ein besonderer Dank gebührt den couragierten Einsatzkräften der Feuerwehr Neustadt, Löschzug Lachen-Speyerdorf, welche auf der Rückfahrt eines gesonderten Einsatzes als Ersthelfer die Radfahrerin versorgten und umgehend erforderliche Verkehrsmaßnahmen einleiteten.

