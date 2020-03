Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchberg - Rollerfahrer gestürzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 80-Jähriger am Donnerstag in Kirchberg.

Ulm (ots)

Kurz nach 9 Uhr fuhr ein 80-Jähriger mit seinem Kleinkraftroller in der Gutenzeller Straße. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort streifte er mehrere Meter an einem Bordstein entlang und stürzte. Auf dem angrenzenden Gehweg kam er zum Liegen. Mit Verdacht auf schwere Verletzungen kam er in ein Krankenhaus.

