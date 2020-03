Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: LKW streift Auto - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 18.03.2020, gegen 10:50 Uhr, fuhr ein unbekannter LKW mit Anhänger an einem in der Kanalstraße geparkten BMW vorbei und touchierte diesen. Anschließend entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit in Richtung Goerdeler Platz. Der LKW hatte eine weiße Plane und ein bulgarisches Kennzeichen. Der Schaden am BMW beträgt etwa 4.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell