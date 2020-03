Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Anruf von falschem Polizeibeamten - 76-Jährige reagiert vorbildlich

Ludwigshafen (ots)

Am 18.03.2020, gegen 16:45 Uhr, rief bei einer 76-jährigen Ludwigshafenerin ein unbekannter Mann an und meldete sich mit "Oberkommissar". Er erklärte, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und dort ein Koffer des Täters mit Einbruchwerkzeug und einem Zettel mit der Anschrift der 76-Jährigen gefunden worden sei. Danach fragte er die Seniorin, ob sie einen Tresor oder ein Schließfach habe. Als die 76-Jährige daraufhin schlagfertig antwortete, dass er ein falscher >Polizeibeamter sei, verneinte er dies. Daraufhin forderte die resolute Seniorin ihn auf, bei ihr persönlich vorstellig zu werden. Daraufhin antwortete er, er habe dazu keine Zeit. Daraufhin gab die 76-Jährige den Telefonhörer ihrem Ehemann und als dieser dem Anrufer auf Nachfrage erklärte, er habe weder Tresor noch Schließfach, legte der falsche Polizeibeamte auf.

Die Polizei weist darauf hin, bei solchen Anrufen auf Nachfragen keine Auskünfte am Telefon zu erteilen und niemandem Gegenstände zu übergeben. Die Polizei wird sich niemals am Telefon nach Wertgegenständen, Geld oder Aufbewahrungsorte erkundigen. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, beenden sie das Gespräch. Lassen Sie sich nicht einschüchtern. Rufen Sie bitte anschließend Ihre Polizeidienststelle oder 110 an und erstatten Sie Anzeige!

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

