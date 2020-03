Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Hüttisheim - Anwohner löschen Plakate - Unbekannte zündeten am Donnerstag in Hüttisheim Werbeplakate an.

Ulm (ots)

Gegen 19.15 Uhr seien die Zündler laut Angaben der Polizei an einer Haltestelle in der Hauptstraße am Werk gewesen. Ein Zeuge sah das Feuer beim Vorbeifahren und rief die Polizei. Anwohner löschten die Plakate noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Die Polizei suchte nach den Verdächtigen, konnte sie aber nicht mehr antreffen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar, dürfte aber gering ausfallen.

