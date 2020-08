Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Flucht

Haßloch (ots)

Am 06.08.2020 kam es gegen 09:40 Uhr in Haßloch, Bahnhofstraße, zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Unfallverursacher. Der Geschädigte parkte seinen PKW ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Der unbekannte, flüchtige Unfallverursacher befuhr die Bahnhofstraße in nördlicher Richtung. Aus bisher ungeklärter Ursache streifte er den geparkten PKW und verursachte Sachschaden an der gesamten linken Flanke. Es konnte Spurenmaterial gesichert werden. Beim unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen Mercedes CLK Coupe oder Cabrio, Farbe dunkelblau-metallic. Eine Beschreibung des Fahrers liegt vor.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiinspektion Haßloch



Telefon: 06324-933-0

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/



