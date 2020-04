POL-PDLU: Frankenthal / Lambsheim: Zwei versuchte Enkeltrickbetrüge

Polizeidirektion Ludwigshafen

Am gestrigen Nachmittag versuchten Betrüger gleich zwei Mal durch den sog. Enkeltrickbetrug Geld zu erbeuten. In beiden Fällen sprach der Anrufer von einem Verkehrsunfall, weshalb er dringend Geld bräuchte. Eine 84-jährige Frankenthalerin und eine 83-jährige Lambsheimerin durchschauten den Betrug glücklicherweise und zeigten den Vorfall an.

