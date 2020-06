Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - geparkter Transporter beschädigt und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen in der Zeit vom 16.06., 16:15 Uhr - 1.06.2020, 07:55 Uhr in der Jahnstraße, Höhe Hausnummer 1 abgestellten weißen VW Transporter. Dieser hatte hinten rechts am Heck einen Unfallschaden, der auf etwa 2.500 EURO geschätzt wird.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder anderweitig ergänzende Angaben, insbesondere zum flüchtenden Verkehrsteilnehmer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

