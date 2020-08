Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Alkoholisiert nach Hause gefahren

Frankenthal (ots)

Durch eine Zeugin wird der Polizei am Donnerstag, dem 27.08.2020, gegen 14:30 Uhr, bekannt, dass ein Mann offensichtlich im alkoholisierten Zustand in einen PKW eingestiegen und losgefahren ist. An der Wohnanschrift des Fahrzeughalters kann der 58-jährige Beschuldigte angetroffen werden. Da sich auch vor Ort der Verdacht der Trunkenheitsfahrt erhärtet, wird der Beschuldigte zur Dienststelle der Polizeiinspektion Frankenthal verbracht, wo ihm unter Zwang eine Blutprobe entnommen wird. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden.

