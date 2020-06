Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ohne Fahrerlaubnis beim Einparken Straßenlaterne touchiert (41/2506)

Speyer (ots)

25.06.2020, 12:40 Uhr

Äußerst unglücklich verlief ein Einparkversuch eines 26-jährigen Mannes aus Dudenhofen am Donnerstagmittag in der Kleinen Pfaffengasse. Polizeibeamten beobachteten wie er dabei mit seinem VW Caddy eine Straßenlaterne leicht streifte. Zwar konnten die Polizeibeamten feststellen, dass es durch den minimalen Kontakt weder zum Schaden an der Laterne noch an dem Fahrzeug kam. Allerdings erlangte die Polizei bei der Sachverhaltsabklärung Kenntnis davon, dass der Fahrzeugführer seine Fahrerlaubnis zurückliegend entzogen bekommen und eine solche später nicht wiedererlangt hatte. Die Polizei leitete daher ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den jungen Mann ein und untersagten ihm die Weiterfahrt.

