Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beindersheim - Versuchter Call-Center-Betrug durch falsche Microsoft-Mitarbeiter

Beindersheim (ots)

Am Mittwochmittag, dem 26.08.2020, zwischen 14:30 und 15:45 Uhr, erhält ein 72-jähriger Mann aus Beindersheim einen betrügerischen Anruf von vermeintlichen Microsoft-Mitarbeitern. In dem Telefongespräch wird dem Geschädigten mitgeteilt, dass sein Computer nicht mehr richtig funktioniert. Um den Schaden zu beheben erteilt der 72-Jährige den Tätern Fernzugriff auf seinen Computer. Diese versuchen in der Folge zunächst 299 Euro und anschließend 835 Euro für die Software per Kreditkarte zu bezahlen. Der Geschädigte erkennt die Betrugsmasche und kann den Zahlvorgang abbrechen.

