POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit verletztem jugendlichen Radfahrer

Am Donnerstagmorgen, gegen 07:10 Uhr, kommt es im Kreuzungsbereich Nürnberger Straße/ Wallonenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 17-jährigen Radfahrer aus Frankenthal. Den ersten Ermittlungen zufolge missachtet die 60-jährige PKW-Fahrerin aus Worms die Vorfahrt des von rechts kommenden Radfahrers. Der 17-Jährige stürzt aufgrund der Kollision von seinem Fahrrad, erleidet Schmerzen im rechten Oberschenkel und wird daher in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad wird infolge des Unfalls ebenfalls beschädigt. Die Schadenshöhe bemisst sich auf etwa 300 Euro. An dem Ford EcoSport entsteht ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

