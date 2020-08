Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Dreiste Ladendiebe flüchten in Pkw (62/2608)

Speyer (ots)

26.08.2020, 18:19 Uhr

Am Mittwochabend kam es in einem Supermarkt Am Rübsamenwühl zum Ladendiebstahl durch derzeit unbekannte männliche Täter. Eine Mitarbeiterin des Marktes beobachtete zwei Männer, die mit Taschen voller Waren (nach derzeitigen Erkenntnisstand Tabak, Socken und Unterwäsche) den Kassenbereich ohne zu bezahlen passierten. Als sie daraufhin aufgefordert wurden, stehen zu bleiben, rannten sie mit dem Diebesgut aus dem Markt und flüchtetet mit einem auf dem Parkplatz stehenden blauen Peugeot 207 mit französischem Kennzeichen. In diesem befand sich eine weitere männliche Person. Die umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief ohne Erfolg. Umfangreiche polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der Peugeot, dessen Kennzeichen bekannt ist, bereits zurückliegend polizeilich kontrolliert wurde. Den daraus gewonnenen Hinweisen auf mögliche Nutzer des Pkw geht die Polizei derzeit nach. Die Höhe des Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht benannt werden und ist ebenfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell