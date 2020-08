Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Frankenthal (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird am Mittwochabend, dem 26.08.2020, gegen 19:20 Uhr, ein 26-jähriger Frankenthaler einer Verkehrskontrolle unterzogen, als dieser mit einem Roller den Starenweg befährt. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellen die Beamten fest, dass der 26-Jährige nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist. Auch gibt der Beschuldigte an, Cannabis konsumiert zu haben. In der Dienststelle der Polizeiinspektion Frankenthal wird ihm daher eine Blutprobe entnommen. Neben dem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe kommt gemäß dem Bußgeldkatalog auf den 26-Jährigen nun eine Strafe in Höhe 500 Euro sowie ein Fahrverbot zu.

