Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Schwarzfahrer per Haftbefehl gesucht

Wernigerode (ots)

Am Montag, den 3. August 2020 überwachten Bundespolizisten in den Vormittagsstunden den Bahnhof Wernigerode. Dabei fiel ihnen gegen 11:00 Uhr ein Mann auf und sie entschlossen sich zu einer Kontrolle. Der 30-Jährige wies sich mit seinem Personalausweis aus. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien in dem polizeilichen Fahndungssystem stellten die eingesetzten Bundespolizisten einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg, Zweigstelle Halberstadt vom Februar dieses Jahres fest. Demnach wurde der Deutsche bereits im Januar 2019 durch das Amtsgericht Wernigerode wegen Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe von 1000 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen verurteilt. Da er weder die Geldstrafe zahlte, noch sich dem Haftantritt stellte, erging der Haftbefehl. Der Gesuchte wurde festgenommen und die Bundespolizisten eröffneten ihm den Haftbefehl. Der Mann konnte die 1000 Euro aufbringen und seine Geldstrafe begleichen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen ihn die Bundesbeamten auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391-56549-505

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell