Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zeche in Eiscafe nicht bezahlt (71/2508)

Speyer (ots)

25.08.2020, 21:35 Uhr

Ein Strafverfahren wegen Zechbetrug leitete die Polizei am Dienstagabend gegen zwei Gäste eines Eiscafes in der Innenstadt ein. Ein 36- und ein 52-jähriger Mann aus Lettland, die beide keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, konsumierten dort über einen Zeitraum von ca. einer Stunde gemeinsam alkoholische Getränke im Wert von ca. 25 EUR. Als es ums Bezahlen ging, teilten sie mit, die Rechnung nicht begleichen zu können. Auch die hinzugerufene Polizei konnte bei der Durchsuchung der Beschuldigten keinerlei Barschaften auffinden. Vor Ort konnten die Beamten die Personalien der Beiden erheben sowie einen Zustellungsbevollmächtigten festhalten, über welchen die postalische Erreichbarkeit der Beschuldigten für das weitere Strafverfahren gewährleistet ist.

