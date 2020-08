Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Radfahrer wird durch anderen Radfahrer verfolgt

Am Dienstagabend, dem 25.08.2020, gegen 21:10 Uhr, befährt der Geschädigte mit seinem Fahrrad die Strecke Ostring/ Nachtweideweg/ Mannheimer Straße und wird hierbei von einem ihm unbekannten Radfahrer verfolgt. Dieser ruft dem Geschädigten mehrfach "Halt an, ich will mit dir reden!" zu, bis der Geschädigte gerammt und somit zum Anhalten gezwungen wird. Dem Geschädigten gelingt es jedoch, weiterzufahren und das Geschehen der Polizei zu melden. Welche Intention der unbekannte Beschuldigte durch das Rammen verfolgte, ist dem Geschädigten unklar. Der unbekannte Radfahrer wird als männlich, südländischer Phänotyp, dunkle kurze Haare und mit normaler Statur beschrieben.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

