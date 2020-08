Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt: Nachtrag zu "Strafanzeigen und Ingewahrsamnahme nach unrühmlichem Auftritt" vom 25.08.2020

Otterstadt (ots)

Die bislang unbekannte Inliner-Fahrerin, die am 24.08.2020, um 13.03 Uhr in Otterstadt von besagtem Mann gestoßen wurde und zu Fall kam, soll sich bitte mit der Polizei Speyer unter 06232/1370 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell