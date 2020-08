Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Durch Faustschlag Motorhaube beschädigt (51/2408)

Speyer (ots)

24.08.2020, 13:38 Uhr

Am Montagmittag schlug ein 26jähriger Mann aus Schifferstadt in der Wormser Landstraße beim Vorbeigehen ohne erkennbaren Grund mit der Faust gegen die Motorhaube eines dort parkenden Pkw. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 500EUR. Da der Halter des Pkw Augenzeuge des Vorfalls wurde, folgte er dem Beschuldigten und verständigte die Polizei. Diese konnten den Täter in Höhe der Kreuzung Rauschendes Wasser kontrollieren. Gegenüber den Beamten wollte er sich zur Sache nicht äußern, so dass der Grund seines Handelns weiterhin unbekannt blieb. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

