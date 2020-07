Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zigarettenautomat entwendet

Uslar (ots)

USLAR-OFFENSEN (zi.) Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 14.07.20, 20:00 Uhr, bis zum 15.07.20, 09:00 Uhr, einen Zigarettenautomaten mit Halterung. Der Automat war an einer Hauswand in der Verliehäuser Straße befestigt. Er wurde am 16.07.20 in der Feldmark Adelebsen aufgefunden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell