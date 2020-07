Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an ehem. Roswithaklinik

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Mittwoch, 15.07.20, 06.00 Uhr bis Donnerstag, 16.07.20, 04.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Zum wiederholtem Mal war die ehemalige Roswithaklinik in Bad Gandersheim Ziel von Randalierern. Im Tatzeitraum von Mittwoch, 15.07.20, 06.00 Uhr bis Donnerstag, 16.07.20, 04.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen in das nicht mehr im Betrieb befindliche Gebäude der ehemaligen Roswithaklinik in Bad Gandersheim, in der Hildesheimer Straße ein. Hier zerstörten die Täter mehrere Lichtkuppeln sowie Glasabtrennungen und eine Glastür. Der Schaden wird durch eine Teilhaberin der Klinik auf ca. 5000,-EUR geschätzt. Die Polizei Bad Gandersheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum im Bereich der Roswithaklinik verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werde gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

