Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Langhaarschneider entwendet

Uslar (ots)

BODENFELDE (zi.) Ein 48-jähriger Mann aus Wesertal entwendete am 16.07.20, gegen 10:25 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in Bodenfelde, Am Kottberg, einen Langhaarschneider im Wert von ca. 30,-Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell