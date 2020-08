Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendiebinnen auf Diebestour in Maximilianstraße (48/2408)

Speyer (ots)

24.08.2020, 17:42 Uhr

Zwei 18jährige Jugendliche aus Speyer müssen sich wegen mehrere Ladendiebstähle in der Innenstadt am Montag verantworten. Da sie beim Verlassen eines Drogeriemarktes in der Maximilianstraße gegen 17:42 Uhr den akustischen Alarm des Geschäftes auslösten, wurden sie aufgefordert, ihre Taschen zu leeren. Neben einem Parfüm im Wert von ca. 90 EUR das dem Drogeriemarkt entstammte, konnte bei den Jugendlichen weitere Kleidungs-, Schmuck- und Kosmetikartikel aufgefunden werden. Diese hatten sie nach eigenen Angaben zuvor in drei anderen Einkaufsgeschäften in der Maximilianstraße entwendet. Die genau Schadenshöhe des sichergestellten Diebesgutes steht derzeit noch nicht fest und bedarf weiteren Ermittlungen. Die jungen Frau wurden nach Erhebung ihrer Personalien wieder auf freien Fuß gesetzt.

