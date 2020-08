Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Ein 24-Jähriger befuhr am 24.08.2020 gegen 10:42 Uhr mit seinem Mercedes C 180 die Mahlastraße in Fahrtrichtung Studernheim. Auf Höhe einer Tankstelle fiel er offenbar in eine Art Sekundenschlaf und geriet mit seinem Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem 69-jährigen Fahrer eines Ford B-Max. Beide Fahrer verletzten sich durch den Unfall leicht in Form von Prellungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf schätzungsweise 20.000 EUR belaufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Vanessa Reinhard

Sachbereich Einsatz / Verkehr

Telefon: 06233-313-3216

pifrankenthal@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell