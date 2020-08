Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Betrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich

Frankenthal (ots)

Am Sonntag, 23.08.2020, gegen 16:15 Uhr, wird ein 68-jähriger Frankenthaler von Zeugen beobachtet, wie dieser mit seinem Fahrrad mittig den Frankenthaler Foltzring in sogenannten Schlangenlinien befährt. Um einem nachfolgenden Fahrzeug Platz zu machen, fährt der Radfahrer an den rechten Fahrbahnrand, wo er durch den Bordstein zu Fall kommt. Durch den Sturz zieht sich der Frankenthaler Schürfwunden zu. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von zwei Promille. Gegen den Fahrradfahrer wird ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und ihm wird eine Blutprobe entnommen.

