POL-PDLU: Speyer - Strafanzeigen und Ingewahrsamnahme nach unrühmlichem Auftritt (36/2408)

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Strafanzeigen und Ingewahrsamnahme nach unrühmlichem Auftritt

Otterstadt

24.08.2020

Sprichwörtlich "wie die Axt im Walde" ist das Auftreten eines 21jährigen Mannes aus Speyer am Montagnachmittag in Otterstadt zu bezeichnen, bei welchem dieser jegliche Form einer guten Kinderstube vermissen ließ. Eine Zeugin beobachtete den Beschuldigten zunächst dabei, wie er eine Rollschuhfahrerin aus nicht erkennbarem Grund so schubste, dass diese zu Sturz kam. Ob sie sich dabei verletzte, bedarf der weiteren Abklärung. Danach verrichtete der Beschuldigte seine Notdurft auf einer Verkehrsinsel, bevor er in einem Lebensmittelgeschäft in der Welfenstraße aufschlug und Flaschen aus Regalen zu Boden warf, so dass diese zerbrachen. Nachdem der Wüterich sich dann ein weiteres Mal seine Notdurft entledigte - diesmal innerhalb des Marktes - verließ er das Lebensmittelgeschäft mit zwei nichtbezahlten Flaschen Hochprozentigem. Beim Eintreffen der Polizei befand sich der Beschuldigte auf dem Parkplatz des Marktes und drohte einem Passanten mit erhobenen Fäusten. Er wurde daraufhin durch die Polizeibeamten zu Boden gebracht und in Handfesseln auf die Dienststelle verbracht. Dort erfolgte die Ingewahrsamnahme des deutlich alkoholisierten Mannes sowie die Entnahme einer Blutprobe. Die Nacht musste der Beschuldigte dann im Gewahrsam der Polizei Speyer verbringen. Die Polizei ermittelt nun wegen mehreren strafrechtlichen Tatbeständen gegen den 21-Jährigen.

