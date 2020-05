POL-ROW: ++ Verstöße gegen die Corona-Verfügung - Sechs Männer treffen sich vor dem Amtsgericht ++ Falscher Bankmitarbeiter täuscht Seniorin ++ 63-jährige E-Bikerin bei Unfall verletzt ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Verstöße gegen die Corona-Verfügung - Sechs Männer treffen sich vor dem Amtsgericht

Rotenburg. Die Rotenburger Polizei hat am Mittwochabend gegen sechs Männer im Alter von 20 bis 34 Jahren jeweils ein Bußgeldverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Sie hatten sich gegen 18 Uhr an der Bushaltestelle vor dem Amtsgericht an der Straße Am Pferdemarkt für einen längeren Zeitraum versammelt. Die Polizei löste das Treffen der Männer auf.

Falscher Bankmitarbeiter täuscht Seniorin

Zeven. Unbekannte Betrüger haben am Dienstagvormittag eine 72-jährige Frau aus der Samtgemeinde Zeven um mehr als dreitausend Euro gebracht. Die Seniorin erhielt gegen 10 Uhr einen vermeintlichen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter der Zevener Volksbank. Vertrauensvoll teilte die Frau dem Anrufer sensible Bankdaten mit. Später stellte ein Angehöriger fest, dass die Unbekannten eine größere Summe vom Konto der 72-Jährigen abgehoben haben.

63-jährige E-Bikerin bei Unfall verletzt

Gnarrenburg. Am Mittwochnachmittag ist eine 63-jährige Fahrerin eines Pedelcs bei einem Verkehrsunfall in der Straße Carlshütte verletzt worden. Eine 69-jährige Autofahrerin hatte gegen 16 Uhr mit ihrem Opel zunächst an einer Haltlinie gestoppt. Als sie wieder anfuhr, übersah sie vermutlich die querende E-Bikerin. Bei dem Zusammenstoß zog sie sich leichte Verletzungen am Bein zu. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

