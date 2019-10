Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Flucht

Nieder-Olm (ots)

Samstag, 19.10.2019, 03:20 Uhr

Ein 49-jähriger Autofahrer befährt die Ebersheimer Straße in Nieder-Olm in Richtung Ebersheim. Kurz hinter der Ortsausfahrt kommt ihm auf der gleichen Fahrbahnseite ein Auto entgegen, das direkt auf ihn zufährt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, weicht der 49-Jährige nach rechts in den Weinberg aus. Hierbei beschädigt er die an die Straße angrenzende Weinrebe. Es kommt zu keinem Zusammenstoß. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos entfernt sich verbotswidrig von der Unfallstelle.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

