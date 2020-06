Polizei Bielefeld

POL-BI: Mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Baumheide - Ein Zeuge erkannte am Samstag, 13.06.2020, seine alten Autokennzeichen an einem anderen Pkw wieder und rief die Polizei.

Gegen 20:30 Uhr trafen Streifenbeamte auf einem Tankstellengelände an der Herforder Straße - in Nähe der Einmündung Am Wellbach - auf den, durch einen Zeugen, beschriebenen VW Polo. Der Mitteiler hatte zuvor den Wagen fahrend beobachtet und seine, im April 2020, gestohlenen Kennzeichen bemerkt.

Bei der Kontrolle des 21-jährigen Bielefelder Fahrers erfuhren die Polizisten, dass er die gestohlenen Kennzeichen mit Siegeln benutzte, weil die Kennzeichen des erworbenen, gebrauchten Polos entsiegelt waren. Zu dem Kennzeichen-Diebstahl wollte er sich nicht äußern. Der 21-Jährige muss sich wegen einer Urkundenfälschung und wegen des Diebstahls verantworten.

