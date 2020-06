Polizei Bielefeld

POL-BI: Wer beschädigte das Schornsteinfegerauto?

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An der Straße Rosenheide ist der Klein-Transporter eines Schornsteinfegers bereits am Mittwoch, 10.06.2020, beschädigt worden.

Der 55-jährige Schornsteinfeger parkte seinen Mercedes Citan zwischen 11:15 Uhr und 12:20 Uhr an der Rosenheide kurz vor der Einmündung und in Fahrtrichtung der Straße Bultkamp. Mit der Beifahrerseite stand der Mercedes am rechten Straßenrand. In diesem Zeitraum ist ein Schaden, in Höhe von etwa 1.500 Euro, an der rechten Schiebetür entstanden. Der 55-Jährige bemerkte Kratzer und eine Delle an der Tür seines Handwerkerwagens.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

