Polizei Bielefeld

POL-BI: Acht Verletzte bei Verkehrsunfall auf der BAB 2

Bielefeld (ots)

FK / Bielefeld - BAB 2, Fahrtrichtung Hannover, zwischen den Anschlussstellen Bielefeld-Ost und Ostwestfalen-Lippe - Nach den bisherigen Ermittlungen geriet ein 51-jähriger BMW-Fahrer aus dem Kreis Lüneburg am Sonntag, 14.06.2020, 13:22 Uhr, bei Starkregen während eines Fahrstreifenwechsels ins Schleudern und kollidierte querstehend mit dem Heck eines vor ihm fahrenden Mazda-Kleinwagens, der mit einer fünfköpfigen Familie aus Minden besetzt war. Durch die Kollision wurde der Unfallverursacher schwerverletzt. Die mitfahrende 48-jährige Ehefrau und die 17-jährige Tochter trugen leichte Verletzungen davon. In dem anderen Fahrzeug wurden der 59-jährige Vater und ein 12-jähriger Sohn schwer- sowie die 45-jährige Ehefrau und zwei Töchter im Alter von 14 und 16 Jahren leicht verletzt. Alle verletzten Personen wurden nach medizinischer Versorgung vor Ort mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn Hannover bis 15:30 Uhr gesperrt. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von bis zu 10 Kilometern.

